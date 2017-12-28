Прогноз министра: Экономика Азербайджана в 2018 году вырастет на 1,5%

2017-12-28 02:17 | www.oxu.az | 6

Экономика Азербайджана в следующем году вырастет на 1,5 процента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр финансов Самир Шарифов.

«Сальдо внешнеторгового баланса страны положительное, и составляет пять миллиардов долларов. В страну поступило больше иностранной валюты. Это говорит о том, что меры государства, направленные на уменьшение зависимости от импорта, дают результат», - сказал министр.

Безусловно, по его словам, здесь есть и роль повышения цены на нефть, однако в то же время, проводимая в стране политика, нацеленная на стимулирование экспорта и импортозамещение, дают свои положительные результаты.

По словам Шарифова, обороты набирает местное производство. «И это, безусловно, оказывает положительное влияние на валютную позицию, способствует увеличению валютных резервов», - добавил Шарифов.

Министр также отметил, что на данный момент доля ненефтяного сектора в ВВП приближается к 70-ти процентам. «Этот процесс будет продолжен, потому что в нефтяном секторе наблюдается спад и это естественный процесс», - сказал министр.

A.M.

