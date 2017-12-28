В Борисполе приземлились самолеты с освобожденными украинскими пленными

2017-12-28 03:28 | www.apa.az | 5

В ночь на четверг, 28 декабря, в аэропорту Борисполь приземлились самолеты, которые доставили в Киев освобожденных из плена украинских заложников

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс-Украина», в ходе состоявшегося недалеко от поселка Горловка обмена удерживаемыми лицами в Донбассе были освобождены 73 украинца, находившихся на неподконтрольных Киеву территориях. В свою очередь, украинская сторона передала 233 человека.

Президент Украины Петр Порошенко лично встретил переданных Киеву пленных. чего они вместе отправились в Харьков, откуда украинцев доставили в киевский аэропорт Борисполь.