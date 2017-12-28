В Аргентине при взрыве на зерновом терминале погиб один человек, восемь ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 04:12 | www.apa.az | 5

Один человек погиб и восемь получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале в порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в Аргентине.



Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, на месте возгорания продолжают работать пожарные и полиция.

Ранее сообщалось, что при взрыве ранения получили 17 человек.

***

22:57

Не менее 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, пострадавших доставили в госпитали.

Причина взрыва пока не установлена.