В Аргентине при взрыве на зерновом терминале погиб один человек, восемь ранены - ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 04:12 | www.apa.az | 5
Один человек погиб и восемь получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале в порту Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин в Аргентине.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, на месте возгорания продолжают работать пожарные и полиция.
Ранее сообщалось, что при взрыве ранения получили 17 человек.
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22:57
Не менее 17 человек получили ранения в среду в результате сильного взрыва на зерновом терминале аргентинского порта Пуэрто-Хенераль-Сан-Мартин.
Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, пострадавших доставили в госпитали.
Причина взрыва пока не установлена.