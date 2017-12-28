В 2018 году Азербайджан увеличит социально направленные расходы

2017-12-28 05:49 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бюджет Азербайджана традиционно социально ориентированный. Об это сказал в среду, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ, министр финансов страны Самир Шарифов.

"Азербайджан является развивающимся государством и смог добится решения многих задач, причем за последние 10-15 лет. Если мы проанализируем наши инвестиционные расходы, то убедимся в том, что они были достаточно высокими. При этом, как правило большую часть составляют расходы социальной направленности. Этому уделяется большое внимание со стороны главы государства", - сказал министр.

По его словам, объем расходов социальной направленности в бюджете на 2018 год составляет 7,7 миллиарда манатов. "И это в сравнении с текущим годом больше примерно на 650 миллионов манатов. Это показатель того, что в следующем году на расходы социальной направленности будут выделены дополнительные средства. Расходы социальной направленности - это в первую очередь заработная плата, вопросы социального обеспечения, пенсия, и их удельный вес в бюджете традиционно достаточно высок. Только расходы фонда заработной платы составляют 4,2 миллиарда", - сказал Шарифов.