В Азербайджане будет разработан план по устранению нарушения соотношения полов

2017-12-28 07:00 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - При содействии государства и Фонда ООН в области народонаселения в Азербайджане будет подготовлен Национальный план действий по устранению нарушения соотношения полов среди новорожденных, сообщила Trend приглашенный эксперт Фонда ООН в области народонаселения, профессор Университета Мэриленда, исследователь в области демографии Моника Дас Гупта.

По ее словам, широкое распространение селективных абортов вследствие предпочтения мальчиков в Азербайджане вызвало необходимость в разработке Национального плана действий.

Дас Гупта, рассказав о проведении работ в этом направлении, отметила, что проект документа также будет представлен государственным органам для обсуждения.

Исследователь сказала, что нарушение соотношения полов приведет не только к появлению проблем для женщин в будущем, но и приведет к гендерному неравенству, насилию, ранним бракам, торговле людьми и росту преступности в стране.

Отметив возможность изменения этой ситуации, Дас Гупта сообщила, что ранее в Южной Корее наблюдалось сильное нарушение соотношения полов и благодаря принятым мерам ситуация нормализовалась.

По словам эксперта, в первую очередь необходимо определить причину нарушения соотношения полов.

«Люди думают, что для них более выгодно рождение сына, потому что мальчик в будущем будет оказывать им материальную помощь. Согласно опросу, проведенному в Юго-Восточной Азии, 50 процентов пожилых людей живут вместе с сыновьями, 50 процентов живут со своими дочерьми. Как в Азербайджане, Армении, так и в Грузии люди считают, что в будущем они будут зависеть от своих сыновей. Они сравнивают своих дочерей с перелетными птицами, потому что они покидают дом своего отца после того, как выходят замуж и становятся членами семьи своих супругов. Вот почему каждый из четырех-пяти детей в Азербайджане – мальчик. Если в семье первенец девочка, то предпринимаются попытки для рождения второго ребенка», - сообщила эксперт.