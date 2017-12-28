Туркменистан ожидает инвестиций от грузинских компаний

2017-12-28 08:28 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - В Государственной миграционной службе Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Грузии Гиорги Каралашвили, говорится в сообщении туркменского ведомства.

"С расширением проектов в области экономического сотрудничества, растет и динамика туркмено-грузинских миграционных отношений, что показывает возможность увеличения инвестиций ведущих компаний Грузии", - говорится в сообщении.

Стороны выразили уверенность в том, что сотрудничество между странами будет динамично развиваться.

В ноябре 2017 года, в Ашхабаде состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Михеилом Джанелидзе.

Говоря об энергетической политике Туркменистана, стороны выразили тогда заинтересованность в консолидации усилий в деле развития международного энергетического взаимодействия.