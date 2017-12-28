ВТБ принял стратегическое решение по участию на банковском рынке Азербайджана

2017-12-28 08:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Наблюдательный совет российского Банка ВТБ принял решение довести долю участия в акционерном капитале своей “дочки” в Азербайджане до 99,9 процента, следует из информации, опубликованной на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Решение было одобрено накануне на заседании Наблюдательного совета. Ранее другой банк, входящий в Группу ВТБ, - ВТБ24 - выкупил у азербайджанской группы компаний AtaHolding 48,99 процента акций. Таким образом, акционерный капитал банка был распределен между Банк ВТБ (51 процент), ВТБ24 (48,99 процента) и одним физическим лицом (0,1 процента). Теперь же Банк ВТБ доводит свою долю в ВТБ (Азербайджан) до 99,99 процента.

Кроме того, было принято решение повысить уставный капитал ВТБ (Азербайджан) на 265 миллионов манатов путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций. Стоимость каждой акции составит 0,2 маната, а всего их будет выпущено 1,325 миллиарда штук.

Отметим, что в настоящее время уставный капитал ВТБ (Азербайджан) составляет 50,815 миллиона манатов.

Банк ВТБ (Азербайджан) действует в республике с 2009 года.