Всемирный фонд дикой природы России хочет работать в Нагорном Карабахе через WWF Азербайджан

2017-12-28 08:35 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - «Всемирный фонд дикой природы (WWF) России» не работает на территориях Абхазии, Южной Осетии и Нагорного Карабаха, потому что таково решение его международного секретариата. Такая позиция следует из официального ответа главного пресс-секретаря WWF России Дарьи Кудрявцевой на вопрос ИА REGNUM о том, работает ли WWF в Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе.

"«Всемирный фонд дикой природы (WWF) России» хочет работать на территории Нагорного Карабаха через WWF Азербайджана", - отметила главный пресс-секретарь.

При этом WWF России работает в странах «Центральной Азии» (на сайте организации указано, что в это понятие она включает постсоветские страны Средней Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан) непосредственно, не считаясь с суверенными интересами указанных стран.