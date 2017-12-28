Пресечена перевозка через границу крупной партии наркотиков

2017-12-28 10:22 | www.apa.az | 6
В результате проведенных сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) оперативно-розыскных мероприятий была обезврежена организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств.
Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на территории села Эдиша Джалилабадского района, сотрудниками пограничной заставы была пресечена перевозка из Исламской республики Иран в Азербайджан крупной партии наркотических средств. В организованную группу входили граждане Ирана и Азербайджана.
В ходе операции был задержан житель Джалилабадского района Алышов Агиль Гасан оглу (1991 г.р.), у которого было изъято 1 кг гашиша, 7 кг 445 г. опиума и 5 кг 345 г. героина.
Остальные члены ОПГ, не выполнив законные требования пограничников, воспользовавшись темнотой, смогли сбежать.
Для задержания и привлечения к ответственности остальных членов ОПГ проводятся оперативно-розыскные мероприятия, расследование продолжается.