В России неизвестный перерезал горло 25-летней азербайджанке

2017-12-28 09:10 | www.oxu.az | 5

В Ленинградской области разыскивают мужчину, который с ножом напал на проходившую мимо женщину, передает Oxu.Az со ссылкой на российские СМИ.

Согласно информации, у продуктового магазина во Всеволожском районе прохожие обнаружили женщину, истекающую кровью. У пострадавшей было перерезано горло.

Инцидент произошел в деревне Мяглово на Дорожной улице, 1, в половине двенадцатого ночи 26 декабря. Женщину кавказской национальности заметили местные жители. Жертва просила о помощи. На вызов приехали сотрудники скорой помощи. Медики забрали пациентку в клиническую межрайонную больницу с ножевым ранением шеи.

Из-за травмы женщина не смогла сообщить свои данные и информацию об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время она находится в крайне тяжелом состоянии.

Полиция смогла выяснить, что иностранка является 25-летней гражданкой Азербайджана. Также определились подробности нападения. Женщину порезал неизвестный, который скрылся на «Шевроле». Номер иномарки установлен.

Н.О.

