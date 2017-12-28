Азербайджан улучшает пчелиный генофонд

2017-12-28 10:28 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку прошел заключительный семинар проекта "Улучшение уровня жизни сельского населения посредством повышения урожайности в сфере пчеловодства", реализуемого министерством сельского хозяйства Азербайджана при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Цель проекта - повышение продуктивности местных кавказских пчелиных пород, а также рост квалификации пчеловодов с целью наращивания объемов производства меда, получаемого с одной соты. Эти шаги в свою очередь были направлены на повышение доходов и условий жизни пчеловодов Азербайджана.

В рамках проекта в Центре пчеловодства при Научно-исследовательском институте животноводства, а также в Гахском районе Азербайджана были созданы генофондные пчелопитомники. Для этого при поддержке FAO были подготовлены специалисты, и созданы генофондные пчелопитомники, которые были обеспечены необходимым оборудованием.