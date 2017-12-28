В правительстве Кыргызстана обсудили вопросы трудовых мигрантов

2017-12-28 10:29 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков сегодня принял председателя Государственной службы миграции при Правительстве Кыргызской Республики Медетбека Айдаралиева, сообщает Kabar.

Как сообщает пресс-служба правительства КР, в ходе встречи премьер-министр отметил особую необходимость ведения тесной работы по защите прав и улучшению положения трудовых мигрантов во взаимодействии с соответствующими государственными органами страны и диаспорами соотечественников за рубежом.

Председатель Государственной службы миграции Медетбек Айдаралиев сообщил об итогах работы за 2017 год и ближайших планах ведомства, а также проинформировал о вопросах внешней и внутренней миграции.

Он также отметил, что ведомством прорабатываются все вопросы, озвученные в ходе встречи главы правительства с соотечественниками в городе Москва Российской Федерации в сентябре текущего года. Кроме того, по его словам, ведутся переговоры с соответствующими службами по увеличению сроков перезаключения трудовых договоров до 30 дней на территории Российской Федерации и возможности регистрации по месту работы, а не по месту жительства на территории стран-членов ЕАЭС.

Айдаралиев добавил, что в рамках реализации правительственной программы «Жаны доорго кырк кадам», ведомством ведется работа по 18 Кадаму – реализации национальной инициативы «Мекен-карт», которая позволит создать более благоприятные условия для посещения Кыргызстана соотечественниками, проживающими за рубежом.

Более того, ведется работа по запуску портала, где у каждого гражданина, находящегося за границей будет возможность обратиться в миграционную службу КР для получения консультаций.