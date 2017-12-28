Öldürülen İran vatandaşının durumuyla ilgili Kanada'dan açıklama bekliyoruz

2017-12-28 11:34 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kanada'da bir İran vatandaşının polis tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili Kanada hükümetinden bir açıklama beklediklerini bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Kanada'da bir İran vatandaşının polis tarafından vurularak katledilmesine sert bir şekilde tepki göstererek şiddet içeren bu eylemi kınadı.

Kasımi, kendisi hasta olan “Babek Saidi” adlı bir İranlı vatandaşın Kanada polisi tarafından katledilmesini büyük üzüntüyle öğrendiğini belirterek, “Biz bu olayın detaylarını ortaya çıkarmak için gereken işlemleri yasal yollarla sürdürüyor ve Kanada hükümetinden de söz konusu olayla ilgili bir açıklama bekliyoruz” ifadelerinde bulundu.

Behram Kasımi, Kanada’da yaşayan İran vatandaşlarının konsolosluk haklarına ulaşma konusunda zorluklarla karşı karşıya kaldığına dikkati çekerek, bu ülkedeki İranlılara konsolosluk hizmetlerini yeniden sunmak için elinden geleni yapacağını aktardı.

Kaynak Mehr Haber Ajansı