Velayeti: Trump Yeni Bir Soğuk Savaşın Peşinde

2017-12-28 11:38 | www.trend.az | 1

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, Amerika’nın Kudüs konusundaki duruşundan geri adım atmasının nedeninin, direniş cephesinin son zaferlerinden ve üçüncü bir intifadanın başlamasından korktukları için olduğunu söyledi.

Tesnim Haber Ajansı - Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti, düzenlenen basın toplantısında Filistin’deki gelişmeler konusuna değinerek şu açıklamalarda bulundu: ‘Filistin aynı şekilde İslam dünyasının ilk meselesidir ve yaşanan son gelişmeler, Filistin konusunun çok önemli olduğunu göstermiştir.

Son yıllarda İslam dünyası için gerçek dışı düşmanlar gündeme getirmek adına; Amerika, İsrail ve bölge erbabları arasında bir üçgen şekillenmiştir. Filistin’in asıl savunucusu ve direniş hattının başlangıcı olan İran İslam Cumhuriyetini temel düşmanları karar kıldılar ama İslam Dünyasında şahit olduğumuz son gelişmeler ve daha önce benzeri görülmemiş zaferler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ve hatta İsrail’i meydana getiren ülkelerin ret oyu kullanmasına neden olmuştur.

Analistler, Amerika iktidarının bu düşüşünden üzüntü duymuşlardır ve bir gazete, aslında bu karara 250 ülkenin ret oyu vereceğini ama Amerika’nın bazı ülkelere yaptığı tehditlerin, 128 ülkenin karşıt oy kullanmasına neden olduğunu yazdı. Amerika’nın dostlarının sayısı beş parmağı geçmez. Bunların arasında sadece 5 Avrupa ülkesi var ve bu ülkelerin çoğu gündemde olan ülkeler değildir.’

Velayeti, Amerika yanlılarının tutum değiştirme nedeninin, Direniş Cephesinin Suriye ve Irak’taki zaferleri ve Amerika ile birlik olmanın üçüncü bir intifadanın başlamasına neden olacağı korkusu olduğunu belirterek şunları söyledi: ‘Bu şartlarda batılıların bölgedeki menfaatlerinin durumunun ne olacağı belli değildir.

İslam İş birliği Teşkilatı’nın yönergesi de kesin değildir ve Filistin’i ikiye ayırmıştır. Bu İran İslam Cumhuriyeti’nin düşüncesine aykırıdır. Bu yönergede doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti olacağı açıklanmıştı ama biz bütün Kudüs’ün Filistinlilere ait olduğuna inanıyoruz. Bizim iki bölgemiz, iki Filistin’imiz yok ve İran İslam Cumhuriyeti bu konudaki düşüncelerini açıklamıştır ama onaylanan şey gerçekle uymamaktadır.

Çok yakın bir zamanda Dünya İslami Uyanış Yüksek Kurulu düzenleyecek ve kararlarımızı alacağız.’

Ali Ekber Velayeti, Trump’ın İran İslam Cumhuriyeti’ni tehdit eden son konuşması hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: ‘Trump, Rusya ve Çin’e olan düşmanlığı ile birlikte yeni bir düşmanlık oluşturmaya çalışıyor. Amerika’nın savaş yanlısı hayatı düşmanlıkla geçiyor ve Amerika’nın soğuk savaşa yeniden başlamaktan başka çaresi yoktur.

Trump’ın yaptığı bu konuşma, soğuk savaş düşüncesinin bir göstergesidir.’