МИД: Армянская агрессия остается самой большой угрозой для Азербайджана

2017-12-28 10:48 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянская агрессия остается самой большой угрозой для Азербайджана, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам уходящего года.

Как отметил Гаджиев, Азербайджан продолжил в 2017 году политику по восстановлению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности в регионе, усилению международного авторитета страны, развитию взаимных связей со странами мира, а также реализацию многосторонней политики, курса гуманитарной и культурной политики, мер по обеспечению прав граждан Азербайджана, живущих за рубежом, и работу в других направлениях.

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