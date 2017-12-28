Kıbrıs'ta hareketli dakikalar! Rumların hamlesine karşılık

2017-12-28 11:49 | www.trend.az | 1

Kıbrıs açıklarındaki doğalgaz yatakları, bir kez daha Rum ve Türk taraflarını karşı karşıya getirdi.

Yerel medya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nin Saipem 12000 petrol platformunu Kalipso doğalgaz yatağına taşıdığını bildiriyor. Saipem 12000 platformu, önceki gece yarısı Kalipso'ya vardı.

Güney Kıbrıs'ın tek taraflı ilan ettiği 'münhasır ekonomik bölge'de yer alan doğalgaz yatağındaki gelişmeler üzerine Türkiye de harekete geçti. Türkiye'ye ait sismik araştırma gemisi Barbados da bölgeye doğru yola çıktı.

Güney Kıbrıs hükümetinin sözcüsü de Ankara'yı tehdit eden açıklamalar yaptı. Sözcü, "İlerleyen zamanlarda bölgenin en önemli enerji tedarikçisi olmak için kararlıyız ve bu hedefimize ulaşmak için gerekli olan herşey yapılacaktır" dedi.

KKTC, Kıbrıs açıklarındaki rezervlerden çıkarılacak doğalgazdan pay istiyor.