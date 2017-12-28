Министр: «Манат будет укрепляться»

2017-12-28 10:26 | www.apa.az | 6

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов в эфире AZTV. «В этом году мы занимались решением проблем в экономике страны, вызванных внешними шоками в 2015-2016 годах. Мы проявили еще больше усилий для стабилизации макроэкономической ситуации в стране», - сказал министр.

Самир Шарифов отметил, что курс национальной валюты Азербайджана стабилизировался. «Итоги 11 месяцев 2017 года показывают, что экономика Азербайджана стабилизировалась и стала еще более стабильной по сравнению с предыдущими годами. С начала года курс маната даже несколько укрепился. По сравнению с началом года курс маната укрепился на 3,4%, а в сравнении с февралем - на 10%. Существует определенное давление для дальнейшего укрепления курса маната. Это еще раз показывает, что доверие к национальной валюте восстанавливается», - сказал министр.