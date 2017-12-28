Председатель ГЭЦ: «Новые правила приема должны быть утверждены Кабмином в январе»

2017-12-28 10:40 | www.apa.az | 6

Серьезных изменений на приемных экзаменах в вузы на 2018/2019 учебный год не ожидается.

Как сообщает АПА, об этом заявила председатель Совета Директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, правила будут теми же, что и на приемных экзаменах 2017/2018 г: «В проектах, разработанными нами в связи с приемными экзаменами, отмечено, что сдающие экзамен два раза могут выбрать различные группы специальностей. Министерства образования и юстиции выразили согласие по этому вопросу. Но правила должны быть утверждены Кабинетом Министров. Надеюсь, что в январе Кабмин рассмотрит этот вопрос, и правила будут утверждены».