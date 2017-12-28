Интересный проект студента Бакинской высшей школы нефти

2017-12-28 10:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Студент третьего курса Бакинской высшей школы нефти (БВШН) Джахандар Зейналлы, обучающийся по специальности «инженер по автоматизации процессов», уже несколько месяцев работает над одной интересной инновационной идеей, сообщает вуз в четверг.

Работая в Парке высоких технологий Национальной Академии Наук Азербайджана (Парк ВТ НАНА), юный инженер разработал проект военного робота-паука, который можно использовать в целях обеспечения безопасности. Это устройство призвано помочь военнослужащим и может быть использовано для безопасного поиска и обнаружения мин в любом месте, независимо от поверхности.

Джахандар представил электронную машину бывшему министру образования, ныне министру по налогам Азербайджана Микаилу Джаббарову и президенту НАНА, академику Акифу Ализаде во время их визита в Парк ВТ. Студент БВШН ответил на вопросы министра о принципах работы устройства.