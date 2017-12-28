Россия передала Казахстану новые Су-30СМ

2017-12-28 10:58 | www.trend.az | 7

Вооруженные силы Казахстана пополнили свой парк боевых самолетов новыми современными сверхманевренными истребителями Су-30СМ в рамках военно-технического сотрудничества между республикой и Российской Федерацией, сообщила пресс-служба Минобороны Казахстана, передает РИА Новости.

"Самолеты Су-30СМ относятся к поколению "4++" и по своим летным и тактико-техническим характеристикам вплотную приближены к самолетам пятого поколения, которые в сфере авиастроения находятся на вершине мирового научно-технического прогресса", — говорится в сообщении.

Информация о количестве прибывших в страну истребителей не приводится.

В пресс-релизе подчеркивается, что самолеты Су-30СМ способны выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. "Истребитель предназначен для завоевания господства в воздухе, блокирования аэродромов противника на большой глубине, уничтожения воздушных, наземных и морских целей, в том числе в ночное время суток и сложных метеорологических условиях", — говорится в сообщении.