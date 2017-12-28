МИД: В этом году в Азербайджане продолжился курс независимой, многовекторной, сбалансированной внешней политики

2017-12-28 10:48 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в этом году курс внешней политики Азербайджана, направленный на защиту национальных интересов, прекращение армянской оккупации, обеспечение территориальной целостности и суверенитета, был продолжен.

«В этом году оккупация Арменией наших земель по-прежнему осталась самой серьезной угрозой безопасности страны. Армения продолжила политику оккупации и сохранения статус-кво. Таким образом, оккупации не был положен конец».