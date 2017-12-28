К поиску пропавших альпинистов привлечены дополнительные силы

2017-12-28 10:52 | www.apa.az | 6

Поиски отправившихся 23 декабря из села Хыналыг Губинского района в поход в направлении Туфандага и не вернувшихся обратно 3 членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Джабраилзаде Фариды Зебиюлла гызы, Гусейнова Бабура Вагиф оглу и Буниятзаде Намина Низами оглу продолжаются.

Как сообщает северное бюро АПА, сегодня утром поиски продолжились. В поисках пропавших лиц принимают участие вертолет «Ми-17» авиаотряда министерства, поисково-спасательная группа Северного регионального центра МЧС, альпинисты и горноспасательный отряд Специальной спасательной службы МЧС.

В связи с поисково-спасательной операцией в Северном региональном центре МЧС Азербайджана создан штаб, которым руководит начальник Северного регионального центра МЧС полковник Шахин Мирзоев.