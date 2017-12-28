Автобусная авария в Баку, погибла женщина

2017-12-28 09:56 | www.oxu.az | 6
В столице водитель автобуса насмерть сбил человека.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на улице Ага Нематуллы возле станции метро «Нариман Нариманов» водитель маршрутного автобуса №202, житель Кюрдамира Агададаш Гасымов сбил Валиду Манафлы 1951 г.р.
66-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. А.Гасымов задержан.
В ходе расследования выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения соответствующей категории для управления маршрутным автобусом. Кроме того, компания-перевозчик не заключила с ним трудовой договор.
По факту в Управлении полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.