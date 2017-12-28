Автобусная авария в Баку, погибла женщина

2017-12-28 09:56 | www.oxu.az | 6

В столице водитель автобуса насмерть сбил человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, на улице Ага Нематуллы возле станции метро «Нариман Нариманов» водитель маршрутного автобуса №202, житель Кюрдамира Агададаш Гасымов сбил Валиду Манафлы 1951 г.р.

66-летняя женщина скончалась на месте от полученных травм. А.Гасымов задержан.

В ходе расследования выяснилось, что у водителя не было водительского удостоверения соответствующей категории для управления маршрутным автобусом. Кроме того, компания-перевозчик не заключила с ним трудовой договор.

По факту в Управлении полиции Наримановского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Э.Ш.

