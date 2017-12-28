AtaBank простил долг военнослужащего (ФОТО)

2017-12-28 11:12 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Накануне Дня Солидарности азербайджанцев мира AtaBank простил долг военнослужащего раненого в боях за Нагорный Карабах, говорится в сообщении банка, распространенном в четверг.

Пашазаде Вусал Адалат оглы принимал участие в защите территориальной целостности Азербайджана как офицер разведки специального подразделения N-й части во время уничтожения позиций противника и освобождения высоты Лялятепе, и получил там серьезные ранения.

Офицер был приглашен в центральный офис AtaBank и встретился с заместителями председателя правления банка Этибаром Бабашлы и Сабухи Алиевым. Во время встречи Этибар Бабашлы отметил: «Наши военные стоят щитом против врага за целостность нашей родины, ради благополучия нас и наших детей и отдают свое здоровье и жизни для защиты нашей независимости. Каждая компания должна помнить о своей ответственности перед родиной и обществом. Также каждый из нас должен оставаться приверженным своей земле, родине и патриотическому духу. Наши солдаты отдают свои жизни ради нашей родины, а мы как ОАО AtaBank, должны поддерживать их, демонстрируя единство и солидарность с ними. Это священный долг каждого азербайджанца»

Хотим напомнить, что до этого ОАО AtaBank в честь Дня Вооруженных сил простило долг другого ветерана боев за Нагорный Карабах.