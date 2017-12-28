Хикмет Гаджиев: «Вопрос Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева был обсужден с Россией, МККК и сопредседателями МГ»

2017-12-28 10:55 | www.apa.az | 6

«Вопрос освобождения пленных Дильгама Аскерова и Шахабаза Гулиева был обсужден с Россией, МККК и сопредседателями Минской группы ОБСЕ».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, также были проведены обсуждения в связи с судьбой примерно 4 тысяч азербайджанских граждан, пропавших без вести: «Азербайджан приветствует контакты между азербайджанской и армянской общинами Нагорного Карабаха».

Напомним, в июле 2014 года гражданин России Дильгам Аскеров и гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев в Кяльбаджаре во время посещения могил своих родственников были захвачены армянскими солдатами в заложники.