Задержан стрелок с московской фабрики – ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 10:11 | www.oxu.az | 6

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве бывшего директора кондитерской фабрики «Меньшевик» Илью Аверьянова, открывшего накануне стрельбу и убившего человека.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, задержание, проведенное на территории организации, расположенной на улице Правды, было произведено по результатам оперативно-розыскных мероприятий московской полиции.

Как сообщалось, утром 27 декабря 2017 года, вступив в словесный конфликт с нынешним руководством фабрики, Аверьянов начал стрелять, убив одного человека. Сам он утверждает, что предприятие у него отобрали и намеренно разорили. При этом, по свидетельствам бывших сотрудников, в течение последних лет на фабрике «Меньшевик» была непростая ситуация, в том числе, по выплате зарплаты.

14:46 (27.12.2017)

Спецподразделения Росгвардии вошли на территорию московской фабрики «Меньшевик», где ее бывший владелец устроил стрельбу.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал начальник пресс-службы столичного главка МВД РФ Юрий Титов.

«Спецподразделения работают внутри здания, ведется зачистка территории. Внутри заложников нет. Точное местонахождение стрелявшего не установлено», - сказал он, отметив, что стрелок мог скрыться на территории здания.

Титов пояснил, что сотрудники полиции, Росгвардии и спецслужбы проводят надлежащие мероприятия по задержанию мужчины, который в среду утром застрелил в здании фабрики человека.

«На данный момент известно об одном погибшем, информации о раненых нет», - добавил представитель полиции.

Он также сказал, что в переговоры с устроившим стрельбу вступить пока не удалось.

«Не было пока переговоров», - уточнил Титов.

12:38

Стрельба на фабрике «Меньшевик» началась из-за конфликта бывшего собственника с нынешним руководством предприятия.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила ТАСС в ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 27 декабря бывший собственник фабрики вступил в словесный конфликт с нынешним руководством. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

«В настоящее время подозреваемый передвигается по территории фабрики и оказывает активное сопротивление в его задержании», - сообщила Иванова.

12:26

Неизвестный открыл стрельбу в здании фабрики на юго-востоке Москвы и убил человека. По неподтвержденным данным, открыл огонь по посетителям из ружья директор фабрики.

Как передает Oxu.Az, об этом в среду, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

По предварительным данным, в результате происшествия есть раненые.

«Полиция принимает меры по задержанию преступника», - отметили в главке.

По данным источника ТАСС, в здании, где произошла стрельба, несколько человек захвачены в заложники. На место происшествия направлены подразделения спецназа и ОМОН.

Фабрика находится в районе Люблино, на Иловайской улице.

C.Б.

