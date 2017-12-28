Милли Меджлис уходит на каникулы

2017-12-28 10:33 | www.oxu.az | 6

Последнее пленарное заседание осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана состоится 29 декабря.

Как передает Oxu.Az, в повестку дня заседания включены 17 вопросов.

Это проекты поправок и дополнений в законы «О статусе муниципалитетов», «Об управлении муниципальными землями», «О предпринимательской деятельности», «О туризме», «О дорожном движении», «О государственной службе» и другие законы, в том числе в Таможенный, Миграционный кодексы.

Кроме того, проект закона «О Вооруженных силах Азербайджанской Республики» будет вынесен на обсуждение в третьем итоговом чтении, рассмотрен законопроект «О назначении судьи Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики».

В заключение будет принято обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

На этом осенняя сессия парламента завершится, депутаты уйдут на каникулы. Каникулы завершатся 15 января.

Э.Ш.

