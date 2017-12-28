МИД: Продолжаются работы по освобождению азербайджанских заложников Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева (версия 2)

2017-12-28 11:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В 2017 году совместно с Россией, ОБСЕ, Международным комитетом Красного Креста были продолжены работы по освобождению Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, взятых в заложники армянами на родной земле, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам внешней политики уходящего года.

Гаджиев отметил, что вопрос, связанный с четырьмя тысячами азербайджанцев, без вести пропавших в результате агрессии Армении против Азербайджана, был обсужден с международными организациями.

Напомним, что в июле 2014 года во время проведенной армянским спецназом операции в селе Шаплар оккупированного Кельбаджарского района был убит гражданин Азербайджана Гасан Гасанов, а Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам Аскеров были взяты в заложники. Все они хотели посетить родные места и могилы своих родственников. В отношении Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова было возбуждено уголовное дело. Затем так называемый "суд" приговорил Аскерова к пожизненному заключению, а Гулиева - к 22 годам лишения свободы.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.