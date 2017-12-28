МИД: Во второй половине этого года в переговорном процессе наблюдалось оживление

2017-12-28 11:14 | www.apa.az | 7

«Во второй половине 2017 года наблюдалось оживление в переговорном процессе в направлении урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, в результате действий, предпринятых Азербайджаном совместно с Минской Группой, стало возможным возвращение Армении за стол переговоров.

«Однако, к сожалению, оккупация азербайджанских земель продолжается. Сопредседатели должны выполнять функции, возложенные на них резолюциями Совбеза ООН и Заключительным Хельсинкским Актом», - подчеркнул Х.Гаджиев.