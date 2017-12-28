Сколько стоит новогодняя ночь в люксовом номере? – ЦЕНЫ

2017-12-28 11:00 | www.oxu.az | 7

Некоторые люди проводят новогоднюю ночь в отеле по традиции, другие – ради удобства. Почему бы и нет?! Не надо потом убираться в доме и перемывать всю посуду. А во сколько обойдется новогодняя ночь в люксовом номере?

Hilton

Сначала мы позвонили в отель Hilton. Выяснилось, что все стандартные номера на 31.12.2017-1.1.2018 уже забронированы. Однако люксовые номера свободны. Новогодняя ночь в люксовом номере на двух человек обойдется в 958 манатов с учетом НДС. В эту сумму входит только завтрак.

JW Marriott Absheron Baku

Новогоднюю ночь в этом отеле можно провести только в номере категории «премьер», так как остальные номера уже забронированы. Стоимость номера на 31.12.2017- 1.1.2018 составляет 904 маната с учетом НДС. В эту сумму включен и завтрак.

Four Seasons Hotel Baku

В этом отеле свободных номеров на эту дату не осталось. Оператор сообщил, что все комнаты уже забронированы.

Holiday Inn Baku

Стандартный номер в отеле обойдется в 250 манатов, а люкс – 350 манатов с учетом НДС. Завтрак включен в стоимость.

Sheraton Baku Airport

Стоимость люксового номера в этом отеле в новогоднюю ночь составляет 369 манатов. Завтрак в эту стоимость не включен.

Fairmont Baku

В связи с праздником забронировать номер в отеле можно только на 3 дня - 30.12.2017 - 1.1.2018. Стоимость номера с видом на море составляет 580 манатов в день, с видом на город – 520 манатов.

Что касается регионов, то цены здесь не ниже. В частности, отели в регионах запланировали концертную программу.

Marxal Resort & Spa - цены на номер в праздники здесь начинаются с 1170 манатов.

В стоимость входят:

• Размещение в стандартном номере на 2 человек на 3 дня и 4 ночи

• Завтрак и ужин

• Новогодняя программа

• Живая музыка

• Бесплатная специальная новогодняя программа для детей от 3 до 13 лет

• Изобильный новогодний стол

• Розыгрыши призов и викторины

• Различные сюрпризы и подарки

Отдых в Quba Rixos Hotel на 31.12.2017 - 03.01.2018 обойдется в 1000 манатов на человека. Deluxe-номер с видом на горы стоит 1000 манатов, с видом на озеро – 1050 манатов, Junior suite – 1100 манатов.

Также отметим, что по информации министерства культуры и туризма, большинство отелей переполнены в связи с наступающим новым годом. Выяснилось, что большинство граждан Азербайджана решили провести праздник на родине. Поэтому организации концертных программах и развлечений придается особое значение.

Что касается цен, то здесь позиция министерства однозначна. Министр культуры и туризма Абульфас Гараев заявил, что цены в отелях Азербайджана по сравнению с другими странами не столь уж и высокие. Рост цен в отелях в преддверии праздников и на выходных связан с международным опытом.

По словам министра, сегодня отели Азербайджана могут предложить подходящие цены любому потенциальному туристу. В некоторых отелях цены не достигают 50 манатов, в некоторых же они выше 1000 манатов. Развитие туристического рынка Азербайджана говорит о правильной политике в этой сфере.

Лейла Алиева

