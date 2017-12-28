Почта Азербайджана перенесла сроки запуска нового центра обслуживания граждан

2017-12-28 11:39 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Запланированное ранее на 29 декабря открытие нового центра обслуживания граждан – "Şəbəkə" ООО Azerpoct в Ясамальском районе Баку переносится на январь 2018 года, сообщил Trend в четверг источник на рынке почтовой связи страны.

По словам собеседника агентства, сроки перенесены в связи с незавершенностью ремонтных работ в центре.

Новый центр будет находиться на улице Шарифзаде, 75 и станет вторым в Ясамальском районе и пятым, по счету центром, задействованным почтовым оператором в городе Баку, где будут оказывать услуги гражданам по принципу "единого окна". Новый центр будет расположен в здании Ясамальского телекоммуникационного узла.

Граждане смогут обратиться в центр по интересующим их вопросам, касающимся почтовых и финансовых операций, для подключения к стационарной телефонии, переоформления номера телефона, оформления е-подписи, покупки авиабилетов, а также для получения доступа к другим услугам. В целом через существующие центры "Şəbəkə" гражданам доступно более 100 услуг.

В настоящее время в Баку центры "Şəbəkə" функционируют на базе Главпочтамта (улица Узеира Гаджибейли, 36), в Хазарском районе (улица С. Есенина, 102), в Ясамальском районе (проспект Гусейна Джавида, квартал 520, дом 19) и в Бинагадинском районе (улица Ибрагимпаши Дадашева, 109). В районах центры "Şəbəkə" расположены в административных зданиях Загатальского и Джалилабадского телекоммуникационных узлов ООО Aztelekom.