Bartın'da Kongre Heyecanı Turhan Kalaycı'yla Başladı...

2017-12-28 12:38 | www.trend.az | 1

Çalışkanlığı ve dürüstlüğü ile Ak Parti Genel Merkezi tarafından yaklaşık 3 ay önce İl Başkanı olarak atanan Turhan Kalaycı, Cumartesi günü yapılan kongrede 412 delegenin iradesini sandığa yansıtmasıyla, oyların tamamını alarak seçilmeyi başardı. Büyük bir olgunluk ve coşku içinde tamamlanan kongrede, Kalaycı ve ekibi, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi'ne katılım sağlayanlar arasında, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Ahmet Sorgun, Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, çeşitli sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, siyasetçiler ve toplumun farklı kesimlerinden birçok seçkin misafirler vardı. Soğuk hava ve sürekli yağan yağmura rağmen, Bartın halkı muazzam bir kalabalıkla, kongreye yoğun ilgi ve teveccüh gösterdi. Ömer Tepesi Kapalı Spor Salonu, Bartın ve Türkiye sevdasıyla yanan yüreklerle, saatler öncesinden doldu.

Artık yeni bir döneme yelken açan Turhan Kalaycı, sandıktan tüm delegelerin desteğini alarak çıktığı için, Bartın İl Teşkilatı 2019 yılında yapılması planlanan seçimlere, daha rahat ve güven içerisinde girecektir. Kalaycı, değişik meslek gruplarından, dava aşkına vâkıf, dürüst, şuurlu ve başarılı insanlardan oluşturduğu teşkilatıyla, başarı çıtasını yukarılara doğru taşıyacaktır. Nitelikli bir diyaloğu başlatarak, Ak Parti'nin, Bartın'da ki itibarını zirvelere çıkartmak için uğraşacaktır. Çünkü sessiz yığınların umudu olan Ak Parti'den beklentiler oldukça yüksektir.

Zor ama aydınlık bir yolda yürüyen Başkan Kalaycı'nın, şimdi sorumlulukları daha da arttı. Dolayısıyla bundan sonra, Bartınlıların her türden sorunlarına samimiyetle eğilerek, parti farkı gözetmeksizin, gece gündüz demeden çözüm için cehd edilmelidir. Toplumun her kesimi kucaklanmalı, candan sevilmeli, uzatılan her el tutulmalıdır. Binaenaleyh başarının sağlanması için, parti teşkilatı ile birlikte her insana ulaşılmalı, her gönüle girilmelidir. Kısaca gönül ve muhabbet kapısı bütün Bartınlılara, herkese ve her kesime, ardına kadar açılmalıdır.

Kişisel olarak halkla koordinasyon sorunu yaşamayan Kalaycı, parti teşkilatının tüm temsilci ve bireyleri için de senkronize bir iletişim metodunu benimseyip, geçerli hale getirmelidir. Ayrıca Bartın'a yapımı devam eden hizmetlerin İl Başkanı olarak sıkı takipçisi olmalı, yeni hizmetler gelmesinin de öncülüğünü yapmalıdır.

Başka bir husus ise; Bartın'ın sevilen bir yüzü olan Kalaycı'nın, başarı merdivenlerini çok hızlı tırmanması, kısa zamanda Bartınlıların gönlünde taht kurması, bazı insanların ve rakip oluşumların haset etmesine neden olabilir?

Çünkü siyasetin doğasında yükselme vardır...