Около 100 школьников отравились в Кыргызстане угарным газом

2017-12-28 11:24 | www.apa.az | 7

Около 100 школьников отравились в Кыргызстане угарным газом.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Интерфакс», в селе Кегеты Чуйской области около 100 школьников и четверо преподавателей отравились газом генератора. В среду в Чуйскую территориальную больницу массово поступили дети и взрослые с отравлением. Диагноз у всех - отравление угарным газом. Шестеро отравившихся поступили в крайне тяжелом состоянии, они были госпитализированы в реанимационное отделение.

По информации директора Чуйской территориальной больницы Нурбека Абдрахманова, всего поступило 75 пострадавших, четверо из них учителя. «На данный момент шестеро детей находятся в отделении реанимации, состояние их оценивается как тяжелое, стабильное», - сказал он.

По данным Минздрава Кыргызстана, 27 декабря в селе Кегеты ученики 7-8 классов средней школы решили устроить дискотеку в спортивном зале. В связи с отключением электроэнергии они попытались провести дискотеку и использовать электрический генератор, в результате чего клубы дыма заполнили спортзал.