FAO продолжит поддерживать развитие пчеловодства в Азербайджане (версия 2)

2017-12-28 11:47 | www.trend.az | 7

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БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) продолжит поддерживать развитие пчеловодства в Азербайджане, сказала в четверг журналистам руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

По ее словам, в 2018 году FAO намерена запустить очередной проект в данной сфере.

"Данный проект является продолжением первого. Мы уже оказали поддержку улучшению генофонда пчел. Новый проект же будет направлен на повышение экспортного потенциала азербайджанского меда, который, по мнению многих экспертов, является лучшим в мире", - сказала Чакмак.