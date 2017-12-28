Спикер МИД: Процесс расширения офиса Каспшика должен вестись параллельно с субстантивными переговорами

2017-12-28 11:25 | www.apa.az | 7

«Вопрос расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ обсуждался в течение текущего года. Этот момент был отражен в последнем заявлении сопредседателей».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что Азербайджан положительно смотрит на эти предложения.

«Однако этот процесс должен вестись параллельно с субстантивными и интенсивными переговорами, направленными на урегулирование конфликта», - подчеркнул Х.Гаджиев.

Отметим, личным представителем действующего председателя ОБСЕ является польский дипломат Анжей Каспшик.