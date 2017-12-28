МИД Азербайджана осуждает ракетную атаку на Саудовскую Аравию

2017-12-28 11:28 | www.apa.az | 7

«Мы осуждаем ракетную атаку на Саудовскую Аравию».

Как сообщает АПА, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам 2017 года, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев. По его словам, такого рода негативные события усугубляют ситуацию в регионе: «Мы призываем к усилению политических дипломатических мер с целью установления мира и стабильности в регионе».

Отметим, противостояние между руководимой Саудовской Аравией коалицией и йеменскими повстанцами-хуситами продолжается несколько лет. Хуситы неоднократно подвергали ракетной атаке территорию Саудовской Аравии. В последний раз ракета была нацелена на дворец саудовского короля, однако была сбита в небе».