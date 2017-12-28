Рамиль Гулиев назван «Спортсменом года»

2017-12-28 11:30 | www.oxu.az | 5

Журнал GQ назвал выступающего за Турцию спортсмена азербайджанского происхождения Рамиля Гулиева «Человеком года» в номинации «Спортсмен года».

Как передает Oxu.Az, об этом говорится на официальной странице журнала GQ в социальных сетях.

Согласно информации, представлявший Турцию в этом году Рамиль Гулиев завоевал золотую медаль в беге на 200 метров на чемпионате мира по легкой атлетике, который проходил в Лондоне, c результатом 20,09. Он попал в историю как первый турецкий спортсмен, завоевавший золотую медаль на чемпионате мира по атлетике.

Эльвин Ахмедов

