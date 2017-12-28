Первый Всемирный конгресс ООН по геоинформации состоится в Китае

2017-12-28 11:57 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В соответствии с решением китайского правительства, I Всемирный конгресс ООН по геоинформации состоится в ноябре 2018 года в уезде Дэцин провинции Чжэцзян (Восточный Китай), сообщает агентство Синьхуа.

Данный конгресс под эгидой ООН будет совместно проводиться Государственным управлением геодезии, картографии и геоинформации КНР и Народным правительством провинции Чжэцзян.

Данный конгресс станет крупнейшим по масштабу, самым высоким по уровню и наиболее богатым по содержанию мероприятием в сфере геоинформации под эгидой ООН.