В Афганистане в результате взрыва мины погибли 6 детей

2017-12-28 11:47 | www.apa.az | 6

Происшествие было зарегистрировано в провинции Северный Балх Афганистана.

Как сообщает АПА со ссылкой на «Associated Press», в результате взрыва мины у обочины дороги погибли 6 детей в возрасте 8-10 лет.

Несмотря на то, что ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв, в произошедшем обвиняется террористическая организация «Талибан».

Отметим, что ежемесячно в результате взрыва мин у обочин дорог в Афганистане погибают до 140 человек.