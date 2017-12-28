Каждый азербайджанец может получить четверть состояния Трампа

2017-12-28 11:44 | www.oxu.az | 7

Состояние Дональда Трампа оценивается в полтора миллиарда долларов, в то время как джекпоты двух крупнейших лотерей США в сумме уже превышают полмиллиарда долларов.

Официально принять участие в тираже на 384 миллионов долларов США можно здесь.

Каждый раз, когда джекпоты крупнейших американских лотерей Powerball или Mega Millions переваливают за 384 миллионов долларов, продажи билетов растут в геометрической прогрессии.

К слову, джекпот лотереи Powerball – США уже достиг этой отметки – на кону лотереи сейчас 337 миллионов долларов, и выиграть эту грандиозную сумму может каждый, кто угадает шесть номеров (пять основных шаров и дополнительный номер Powerball).

Впрочем, в случае с лотереями США, миллионерами становятся и с частично угаданными номерами. А благодаря сервису TheLotter.com, официальные билеты крупнейших лотерей США можно приобрести из любой страны мира.

Гражданка Украины уже выиграла миллион c билетом онлайн

Наталья, 23-летняя гражданка Украины, доказала это на собственном примере. Пять номеров принесли ей выигрыш в 1 миллион долларов в лотерее США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 года, Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации – 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории в 1 миллион долларов.

Может ли гражданин Азербайджана выиграть в лотерею США?

Как сообщает портал TheLotter.com, тысячи азербайджанцев предпочитают приобретать билеты крупнейших лотерей США и Европы онлайн, через популярный лотерейный сервис.

Если вы хотите принять участие в тираже Powerball из Азербайджана, вы можете сделать это двумя способами.

1. Пересечь границу и приобрести билет лично

Вы можете лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Powerball у официального ритейлера, при условии, что потом вы не будете вывозить его за пределы США.

2. Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Powerball к тиражам, которые проходят в Орландо, каждую среду и субботу в 23:00 EST на сайте ведущего лотерейного сервиса.

TheLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.