Самая красивая девушка Баку в новогодней фотосессии (ФОТО)

2017-12-28 12:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Актриса и модель Рена Султанова примет участие сразу в трех международных конкурсах World Beauty Congress - World Beauty Championship of Wedding Hairstyle and Make up, Dress of the World и Miss Worldwide International, которые пройдут в марте 2018 года в Дели (Индия), сообщил Trend Life генеральный продюсер WBC в Азербайджане Пярвиз Азимзаде.

Рена Султанова является обладательницей титулов WBC - Miss Baku и Most Fashionable Awards, а в сентябре была удостоена Miss Fotomodel международного конкурса красоты Miss Automoto в Белграде (Сербия).

В преддверии Нового года Рена Султанова представила фотосессию и поздравила с Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря, пожелала всем счастья, здоровья и процветания. Над образом работала стилист Айтадж Акберли, фото – Руслан Теймурфулатов.