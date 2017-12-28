Путин назвал взрыв в Петербурге терактом

2017-12-28 11:48 | www.apa.az | 7

Об этом сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости.

«Вы знаете, что вчера в Петербурге был совершен террористический акт», - сказал президент на встрече с офицерами-участниками военной операции в Сирии.

Отметим, накануне вечером в камере хранения в магазине «Перекресток» сработало взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Его мощность составила двести граммов в тротиловом эквиваленте.

В результате пострадали тринадцать человек. Шесть остаются в больницах, некоторые находятся в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших нет несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом.