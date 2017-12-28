Азербайджанские учителя стали зарабатывать больше

2017-12-28 11:50 | www.oxu.az | 7

В госбюджете на 2018 год на расходы социального характера предусмотрено 7,7 млрд манатов. Это на 650 млн манатов больше показателя текущего года.

Как передает Oxu.Az, об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов сказал в интервью AzTV.

Он отметил, что на проекты социального характера выделены дополнительные средства. Только расходы фонда заработной платы составляют 4,2 миллиарда манатов:

«Большую долю имеют расходы на образование. В будущем расходы на образование будут на уровне 2 миллиардов манатов, что на 211 млн манатов больше по сравнению с текущим годом. Это достаточной высокий рост».

Выдвинув на передний план значительное повышение заработных плат учителей, министр сказал, что зарплаты как директоров школ, так и учителей были повышены:

«Способные, знающие, компетентные учителя получили возможность получать высокую зарплату. Диагностическое оценивание завершается, и прошедшие оценивание учителя получают шанс на повышение жалования».

Министр финансов добавил, что в среднем зарплаты учителей выросли на 35%:

«Рост зарплат еще выше для учителей некоторых категорий».

Э.Ш.

