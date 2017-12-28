МЧС о пропавших без вести альпинистах

2017-12-28 12:00 | www.oxu.az | 7

Оперативный штаб распространил информацию о поисках пропавших без вести в горах Губы альпинистов.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве по чрезвычайным ситуациям, продолжаются поиски членов клуба Gilavar - Air & Extreme Sports Club Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде, которые 23 декабря отправились в поход из Хыналыга в направлении Туфандага и не вернулись.

К поискам привлечен вертолет «Ми-17» авиационного отряда МЧС, поисково-спасательная группа Северного регионального центра, горноспасательная группа Службы спасения особого риска и отряд добровольцев из профессиональных альпинистов.

Э.Ш.

