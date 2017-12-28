Охрана экологии в китайском заповеднике Саньцзянъюань (ФОТО)

2017-12-28 12:12 | www.trend.az | 7

Природный заповедник Саньцзянъюань (провинция Цинхай, Северо-Западный Китай), расположенный на Цинхай-Тибетском нагорье, является одним из важнейших экофункциональных районов Китая. Он известен под названием "китайская водокачка", передает агентство Синьхуа.

В 2005 году Китай начал реализацию первой очереди проекта по охране экологии региона Саньцзянъюань. Общий объем капиталовложений в восстановление степной растительности и борьбу с опустыниванием составил около 8,65 миллиарда юаней.

В 2014 году началась реализация второй очереди проекта, в рамках которой была расширена площадь рекультивируемых земель и ужесточены экологические стандарты.