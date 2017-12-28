Путин рассказал, сколько российских военных участвовали в операции в Сирии

2017-12-28 11:52 | www.apa.az | 7

Более 48 тысяч российских военнослужащих приняли участие в операции в Сирии за два года.

Как передает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

«За два с небольшим года в операции в Сирии приняли участие более 48 тысяч наших офицеров и солдат. Это представители практически всех воинских профессий: летчики и моряки, военнослужащие спецподразделений и военной полиции, саперы, разведчики, связисты, специалисты медицинской службы и тылового обеспечения, офицеры органов управления и военные советники»,- сказал Путин на встрече с офицерами, участвовавшими в операции.

Как подчеркнул президент, каждый российский военный в Сирии действовал мужественно и решительно.