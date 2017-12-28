Самир Шарифов: «Зарплаты учителей будут повышены»

2017-12-28 11:53 | www.apa.az | 6

«В госбюджете на 2018 год большую долю имеют расходы на образование».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сообщил министр финансов Самир Шарифов в эфире AZTV. «Зарплаты как директоров школ, так и учителей были повышены. Способные, знающие, компетентные учителя получили возможность получать высокую зарплату. Диагностическое оценивание завершается, и прошедшие оценивание учителя получают возможность повышения зарплаты».

Министр добавил, что в среднем зарплаты учителей выросли на 35%: «У учителей некоторых категорий рост зарплат еще выше».