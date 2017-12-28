Переговоры: противостояние или партнерство? (ФОТО)

2017-12-28 12:18 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - 16 декабря в "Avenue Hotel" состоялось ранее анонсированное мероприятие в рамках направления "Business Ring Entertainment" - "Переговорные Поединки - 2017". Мероприятие получилось ярким и насыщенным. Участники и гости, в числе которых были сотрудники таких компаний как AccessBank Azerbaijan, Ateshgah Insurance Group, DVC, Simbrella, Youth Inc., Amway и другие наблюдали настоящие интеллектуальные баталии: битвы умов, мнений и характеров.

Вовлечены в процесс переговоров были не только участники, но и многочисленные зрители. Ведущие в формате шоу совместно со всеми разбирали критерии успешных переговоров с точки зрения проведенной компанией «Business Ring» аналитики и выявленных в связи с этим потребностей. Как и объявлялось ранее, при минимуме теории и максимальной практике, отрабатывались в игровом формате мини-тренингов и бизнес - игр, все 5 критериев, а именно:

1. Установление контакта - участники и зрители знакомились и виртуально принимали друг друга на работу, также были задействованы навыки само-презентации.

2. Слушать и слышать - старались слышать собеседника буквально, считывая не только вербальную информацию, но и улавливая эмоции, учитывая "язык тела" и проявляя эмпатию.

3. Стрессоустойчивость - по этому критерию была проведена самая эмоциональная работа. Были подробно разобраны реакции на агрессию и, как следствие, стресс. На практике показаны и отработаны приемы "Психологического айкидо".

4. Сила аргументов - разбирали в формате бизнес-игры, какие аргументы применять в тех или иных случаях, как их подбирать и адаптировать под конкретную ситуацию.

5. Общее решение - важнейший критерий не только в судействе, но и в результативности, успешности переговоров. Этот подход является инновационным и участники весьма преуспели в поиске так называемого 3-его решения, выгодного и выигрышного для всех участников переговорного процесса.

Участникам, для подготовки к боям заранее были розданы кейсы на бизнес темы и ситуации из жизни, а так же оглашены 2 важных правила:

1. Не переходить на личности