Дело об убийстве азербайджанцем пауэрлифтера Андрея Драчёва направлено в суд

2017-12-28 12:34 | www.apa.az | 6

Утверждено обвинение по уголовному делу в отношении Анара Аллахверанова, который убил известного спортсмена-пауэрлифтера Андрея Драчева.

Как передает АПА со ссылкой на «life.ru», об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края РФ.

Дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу. За совершённое преступление обвиняемый может получить вплоть до пожизненного срока заключения.

Напомним, 20 августа 2017 года пауэрлифтер Андрей Драчев был убит неподалёку от одного из кафе, расположенных в центре Хабаровска. По версии следствия, подозреваемый не менее 21 раза ударил спортсмена, а после того, как тот перестал сопротивляться, «добил» его - нанёс ему ещё пять ударов в голову.