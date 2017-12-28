На границе обезвредили преступную группировку – ФОТО

2017-12-28 12:25 | www.oxu.az | 7

В результате мероприятий Государственной пограничной службы Азербайджана была обезврежена организованная преступная группировка, занимавшаяся незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили Oxu.Az в Госпогранслужбе, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками пограничного отряда на территории села Эдиша Джалилабадского района, была пресечена попытка ввоза крупной партии наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

В ходе операции житель Джалилабадского района Агиль Алышов 1991 г.р был задержан с 1 кг гашиша, 7 кг 445 г. опиума и 5 кг 345 г. героина.

Остальные члены ОПГ, не подчинившись законным требованиям пограничников, воспользовавшись темнотой, смогли скрыться.

Для задержания и привлечения к ответственности остальных членов ОПГ проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Э.Ш.

